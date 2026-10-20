Trener Manchesteru United Michael Carrick powiedział, że kierownictwo klubu nadal go wspiera, choć zespół musi zacząć wygrywać. Powiedział to przed meczem trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Como, informuje The Guardian.

Po niedzielnym remisie 1:1 z Leeds Manchester United zajmuje 13. miejsce w Premier League i ma tylko jedno zwycięstwo ligowe. Łącznie w tym sezonie zespół odniósł dwa zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach: oprócz sukcesu w lidze rozgromił azerski Sabah 4:0 w Lidze Mistrzów.

Carrick nie prosił o zapewnienia

45-letni Carrick zaznaczył, że ma dobre relacje zawodowe ze wszystkimi w klubie i nie zwracał się do kierownictwa o dodatkowe zapewnienia dotyczące swojej przyszłości. Jak powiedział, jest świadomy własnych obowiązków, a zespół musi wygrywać mecze, aby pracować stabilnie.

Trener odrzucił również twierdzenia o toksycznej atmosferze w klubie. Oświadczył, że piłkarze i personel dają z siebie dla zespołu wszystko, co możliwe, a on sam jest zadowolony z poziomu jedności.

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Wypowiedzi ten Haga i absencje kadrowe

Poprzednik Carricka, Erik ten Hag, powiedział The Athletic, że podczas jego pracy w klubie kierownictwo podtrzymywało toksyczną kulturę i dawało piłkarzom zbyt duży wpływ. Holenderski szkoleniowiec powiedział również, że Cristiano Ronaldo zawiódł zespół i jego osobiście, między innymi odmawiając dokończenia ćwiczenia biegowego po porażce 0:4 z Brentford.

Carrick odmówił oceny słów ten Haga, nazywając je jego osobistą opinią. Podkreślił, że prowadzi jasne rozmowy z dyrektorem ds. piłki nożnej Jasonem Wilcoxem, dyrektorem generalnym Omarem Berradą, właścicielami i piłkarzami.

W meczu z Como Carrick nie będzie mógł liczyć na dziewięciu zawodników. Leny Yoro opuści spotkanie z powodu zawieszenia, Ayden Heaven jest chory, a Luke Shaw, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu i Manuel Ugarte są kontuzjowani. Z powodu braku obrońców w kadrze może znaleźć się Matthijs de Ligt, który nie grał od listopada z powodu problemów z plecami.

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