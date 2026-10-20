卡里克称曼联管理层支持他——《卫报》

曼彻斯特联主教练迈克尔·卡里克表示，俱乐部管理层仍在支持他，但球队必须开始赢球。他是在欧冠联赛阶段第三轮对阵科莫的比赛前作出这一表态的，《卫报》报道。

在周日与利兹联1比1战平后，曼彻斯特联在英超排名第13位，联赛中仅取得一场胜利。本赛季至今，球队在各项赛事中共取得两场胜利：除联赛胜利外，他们还在欧冠中以4比0大胜阿塞拜疆的萨巴赫。

卡里克没有要求保证

45岁的卡里克指出，他与俱乐部所有人都保持着良好的工作关系，也没有向管理层寻求有关自己未来的额外保证。他表示，他清楚自己的职责，而球队需要赢得比赛才能稳定开展工作。

这名教练还否认了有关俱乐部存在有毒氛围的说法。他表示，球员和工作人员都在为球队付出一切可能的努力，而他本人对团队的凝聚力感到满意。

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滕哈赫的言论与人员缺阵

卡里克的前任埃里克·滕哈赫向《The Athletic》表示，在他执教俱乐部期间，管理层延续了有毒文化，并给予球员过多影响力。这位荷兰教练还称，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多辜负了球队和他本人，包括在0比4负于布伦特福德后拒绝完成跑步训练。

卡里克拒绝评价滕哈赫的言论，称那是他的个人观点。他强调，自己与足球总监杰森·威尔科克斯、首席执行官奥马尔·贝拉达、俱乐部所有者及球员之间进行了明确的沟通。

在对阵科莫的比赛中，卡里克将无法依靠九名球员。莱尼·约罗将因停赛缺席，艾登·海文生病，而卢克·肖、利桑德罗·马丁内斯、科比·梅努、马库斯·拉什福德、本亚明·谢什科、帕特里克·多尔古和曼努埃尔·乌加特均有伤在身。由于后卫短缺，自11月起因背部问题未曾出场的马泰斯·德利赫特可能进入阵容。

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