Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что руководство клуба продолжает его поддерживать, хотя команда должна начать побеждать. Об этом он сказал перед матчем третьего тура лигового этапа Лиги чемпионов против «Комо», сообщает The Guardian.

После ничьей 1:1 с «Лидсом» в воскресенье «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в Премьер-лиге и имеет лишь одну победу в чемпионате. Всего в этом сезоне команда одержала две победы во всех турнирах: помимо успеха в лиге, она разгромила азербайджанский «Сабах» со счетом 4:0 в Лиге чемпионов.

Кэррик не просил заверений

45-летний Кэррик отметил, что у него хорошие рабочие отношения со всеми в клубе и он не обращался к руководству за дополнительными заверениями относительно своего будущего. По его словам, он осознает собственные обязанности, а команде необходимо выигрывать матчи для стабильной работы.

Тренер также отверг утверждения о токсичной атмосфере в клубе. Он заявил, что футболисты и персонал отдают команде все возможное, а сам он доволен уровнем сплоченности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления тен Хага и кадровые потери

Предшественник Кэррика Эрик тен Хаг заявил изданию The Athletic, что во время его работы в клубе руководство поддерживало токсичную культуру и предоставляло игрокам слишком большое влияние. Нидерландский специалист также сказал, что Криштиану Роналду подвел команду и его лично, в том числе отказавшись завершить беговое упражнение после поражения от «Брентфорда» со счетом 0:4.

Кэррик отказался оценивать слова тен Хага, назвав их его личным мнением. Он подчеркнул, что у него есть четкие разговоры с директором по футболу Джейсоном Уилкоксом, генеральным директором Омаром Беррадой, владельцами и футболистами.

В матче против «Комо» Кэррик не сможет рассчитывать на девятерых игроков. Лени Йоро пропустит игру из-за дисквалификации, Айден Хевен заболел, а Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Кобби Майну, Маркус Рашфорд, Беньямин Шешко, Патрик Доргу и Мануэль Угарте травмированы. Из-за нехватки защитников в составе может сыграть Маттейс де Лигт, который не выходил на поле с ноября из-за проблем со спиной.

Читай нас в