PSG pokonało Barcelonę 4:2 w Lidze Mistrzów — Interia Sport

PSG pokonało Barcelonę 4:2 w Paryżu w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Po tym spotkaniu kataloński klub poniósł pierwszą oficjalną porażkę w sezonie, poinformował Interia Sport.

Gol Doué przed przerwą

Gospodarze otworzyli wynik w 38. minucie: Désiré Doué celnie uderzył zza pola karnego. Wcześniej PSG miało kilka groźnych sytuacji — Chwicza Kwaracchelia trafił w słupek, a Ousmane Dembélé i Doué również sprawdzili bramkarza Joana Garcíę.

W pierwszej połowie zmienieni zostali Ousmane Dembélé i Dani Olmo. Po przerwie García uratował Barcelonę po strzale Achrafa Hakimiego, jednak Katalończycy wkrótce wyrównali.

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Trzy gole w dziewięć minut

W 55. minucie Xavi Espart zdobył bramkę po podaniu Fermína Lópeza. PSG ponownie wyszło jednak na prowadzenie w 72. minucie, gdy Lucas Hernández głową wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Lamine Yamal w 79. minucie przywrócił remis, kończąc indywidualną akcję strzałem z ostrego kąta.

Decydujące okazały się końcowe minuty spotkania. Vitinha w 81. minucie zdobył bramkę zza pola karnego, a w 86. minucie Fabián Ruiz ustalił końcowy wynik na 4:2. Według statystyk meczu PSG oddało 22 strzały, z których 15 było celnych, natomiast Barcelona uderzała 18 razy i pięć razy trafiła w światło bramki.

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