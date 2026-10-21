巴黎圣日耳曼欧冠4比2击败巴塞罗那——Interia Sport

在欧冠第三轮巴黎进行的比赛中，巴黎圣日耳曼以4比2击败巴塞罗那。这场比赛后，这家加泰罗尼亚俱乐部遭遇了本赛季首场正式比赛失利，Interia Sport报道。

杜埃上半场破门

主队在第38分钟首开纪录：德西雷·杜埃在禁区外精准射门得分。此前，巴黎圣日耳曼曾创造数次危险机会——赫维恰·克瓦拉茨赫利亚击中门柱，奥斯曼·登贝莱和杜埃也考验了门将胡安·加西亚。

上半场，奥斯曼·登贝莱和达尼·奥尔莫被换下。中场休息后，加西亚扑出了阿什拉夫·哈基米的射门，救了巴塞罗那一球，但加泰罗尼亚队不久后扳平比分。

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九分钟内三粒进球

第55分钟，哈维·埃斯帕特接费尔明·洛佩斯传球破门。不过，巴黎圣日耳曼在第72分钟再次取得领先，卢卡斯·埃尔南德斯头球将角球传中送入球门。第79分钟，拉明·亚马尔通过个人突破后从小角度射门，将比分再度扳平。

比赛最后几分钟成为决定胜负的关键。维蒂尼亚在第81分钟禁区外破门，第86分钟法比安·鲁伊斯将最终比分定格为4比2。根据比赛统计，巴黎圣日耳曼完成22次射门，其中15次射正；巴塞罗那射门18次，5次射正。

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