ПСЖ обыграл «Барселону» 4:2 в Лиге чемпионов — Interia Sport

ПСЖ победил «Барселону» со счётом 4:2 в Париже в матче третьего тура Лиги чемпионов. После этой игры каталонский клуб потерпел первое официальное поражение в сезоне, сообщает Interia Sport.

Гол Дуэ до перерыва

Хозяева открыли счёт на 38-й минуте: Дезире Дуэ точно пробил из-за пределов штрафной площади. До этого у ПСЖ было несколько опасных моментов — Хвича Кварацхелия попал в штангу, а Усман Дембеле и Дуэ также потревожили вратаря Жоана Гарсию.

В первом тайме были заменены Усман Дембеле и Дани Ольмо. После перерыва Гарсия спас «Барселону» после удара Ашрафа Хакими, однако каталонцы вскоре сравняли счёт.

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Три гола за девять минут

На 55-й минуте Хави Эспарт забил после передачи Фермина Лопеса. Однако ПСЖ вновь вышел вперёд на 72-й минуте, когда Лукас Эрнандес головой реализовал подачу с углового. Ламин Ямаль на 79-й минуте восстановил равновесие, завершив индивидуальный проход ударом с острого угла.

Решающими стали заключительные минуты встречи. Витинья на 81-й минуте забил из-за пределов штрафной площади, а на 86-й Фабиан Руис установил окончательный счёт — 4:2. Согласно статистике матча, ПСЖ нанёс 22 удара, 15 из которых пришлись в створ ворот, тогда как «Барселона» пробила 18 раз и пять раз попала в створ.

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