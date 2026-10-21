«Манчестер Сити» победил греческий АЕК со счетом 5:1 в матче Лиги чемпионов на стадионе «Этихад». Фил Фоден забил три мяча, а команда одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше турнира, сообщает Sky Sports.

Преимущество хозяев в первом тайме

Счет на 12-й минуте открыл Эллиот Андерсон. Фоден отличился на 34-й минуте после передачи Рико Льюиса. В первом тайме футболисты «Сити» нанесли 10 ударов по воротам Альберто Бриньоли. Аллан попал в перекладину, а Райан Шерки был близок к голу.

Эрлинг Холанд в матче не сыграл. В его отсутствие на поле действовал 17-летний Флойд Самба.

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Три гола Фодена

В начале второго тайма Ставрос Пилиос сократил отставание АЕКа, забив на 52-й минуте. Однако через пять минут Шерки забил третий мяч «Манчестер Сити» и восстановил преимущество хозяев в два гола.

Фоден забил еще дважды — на 65-й и 76-й минутах, оформив хет-трик. Его первые два гола были забиты после ассистов Льюиса. До этого футболист не забивал в течение 10 месяцев, но после гола в матче против «Ипсвича» на выходных отличился четыре раза в двух матчах подряд. Предыдущий хет-трик Фодена датировался апрелем 2024 года.

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