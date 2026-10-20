FIFA zawiesiła trenera Egiptu Hassana na trzy mecze — TimesLIVE

FIFA zawiesiła selekcjonera reprezentacji Egiptu Hossama Hassana na trzy mecze, a napastnika Mostafę Zico na pięć spotkań po krytyce sędziego meczu z Argentyną na mistrzostwach świata. O sankcjach, według TimesLIVE, poinformowała Egipska Federacja Piłkarska.

Sankcje po meczu z Argentyną

Egipt przegrał z Argentyną 2:3 w meczu 1/8 finału. Po spotkaniu 60-letni Hassan oświadczył, że błędy sędziego wpłynęły na odpadnięcie jego zespołu z turnieju. Zico obraził arbitra w pomeczowym wywiadzie.

Na kolejne trzy mecze zawieszono także Ibrahima Hassana — brata bliźniaka selekcjonera i dyrektora reprezentacji Egiptu. Egipska Federacja Piłkarska poinformowała, że Hossam i Ibrahim Hassanowie opuszczą po trzy mecze, podczas gdy Zico został zawieszony na pięć spotkań.

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Możliwe odwołanie

Egipska Federacja Piłkarska zwróciła się do komisji dyscyplinarnej FIFA o szczegółowe uzasadnienie decyzji, aby ocenić możliwości prawne i ustalić, czy złoży odwołanie.

W meczu z Argentyną Zico nie uznano gola z powodu faulu na początku akcji. Pod koniec spotkania, przy wyniku 2:2, egipscy piłkarze domagali się również podyktowania rzutu karnego. Szef departamentu sędziowskiego FIFA Pierluigi Collina bronił pracy arbitrów, oświadczając, że takie oskarżenia mogą prowadzić do gróźb wobec sędziów i ich rodzin.

Hossam i Ibrahim Hassanowie mogą opuścić listopadowe mecze Egiptu z Malawi w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki, a także pierwsze spotkanie międzynarodowego okna w marcu. Zico nie będzie mógł występować do czerwca.

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