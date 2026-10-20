国际足联禁赛埃及主帅哈桑三场比赛——TimesLIVE

在世界杯对阵阿根廷的比赛中批评裁判后，国际足联对埃及国家队主教练霍萨姆·哈桑处以禁赛三场的处罚，并对前锋穆斯塔法·齐科处以禁赛五场的处罚。据TimesLIVE报道，埃及足球协会宣布了这一处罚。

阿根廷比赛后的处罚

埃及在16强赛中以2比3不敌阿根廷。60岁的哈桑赛后表示，裁判的失误影响了他的球队从赛事中出局。齐科在赛后采访中侮辱了裁判。

埃及国家队主教练的双胞胎兄弟、国家队主管易卜拉欣·哈桑也被禁赛三场。埃及足球协会表示，霍萨姆·哈桑和易卜拉欣·哈桑将各缺席三场比赛，而齐科被禁赛五场。

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可能提出上诉

埃及足球协会已向国际足联纪律委员会要求提供该决定的详细理由，以评估法律选择并确定是否提出上诉。

在对阵阿根廷的比赛中，齐科的一粒进球因进攻开始阶段的犯规而被判无效。比赛末段，在比分为2比2时，埃及球员也要求判罚点球。国际足联裁判部门负责人皮耶路易吉·科利纳为裁判的工作辩护，称这类指控可能导致对裁判及其家人的威胁。

霍萨姆·哈桑和易卜拉欣·哈桑可能缺席埃及11月在非洲国家杯预选赛中对阵马拉维的比赛，以及3月国际比赛窗口期的首场比赛。齐科将无法参赛至6月。

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