ФИФА отстранила тренера Египта Хассана на три матча — TimesLIVE

ФИФА отстранила главного тренера сборной Египта Хоссама Хассана на три матча, а нападающего Мустафу Зико — на пять матчей после критики арбитра поединка с Аргентиной на чемпионате мира. О санкциях, по данным TimesLIVE, сообщила Египетская футбольная ассоциация.

Санкции после матча с Аргентиной

Египет проиграл Аргентине со счетом 2:3 в матче 1/8 финала. 60-летний Хассан после игры заявил, что ошибки арбитра повлияли на вылет его команды из турнира. Зико в послематчевом интервью оскорбил судью.

Еще на три матча отстранили Ибрагима Хассана — брата-близнеца главного тренера и директора национальной сборной Египта. В Египетской футбольной ассоциации сообщили, что Хоссам и Ибрагим Хассаны пропустят по три матча, тогда как Зико отстранен на пять игр.

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Возможная апелляция

Египетская футбольная ассоциация запросила у дисциплинарного комитета ФИФА подробное обоснование решения, чтобы оценить юридические возможности и определить, будет ли подана апелляция.

В матче с Аргентиной Зико не засчитали гол из-за фола в начале атаки. В конце встречи, при счете 2:2, египетские футболисты также требовали назначить пенальти. Руководитель судейского департамента ФИФА Пьерлуиджи Коллина защитил работу арбитров, заявив, что такие обвинения могут привести к угрозам судьям и их семьям.

Хоссам и Ибрагим Хассаны могут пропустить ноябрьские матчи Египта против Малави в квалификации Кубка африканских наций, а также первую игру международного окна в марте. Зико не сможет выступать до июня.

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