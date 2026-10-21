2026年10月21日星期三，顿涅茨克“顿涅茨克矿工”队将在2026/27赛季欧冠正赛第三轮中迎战米兰“国际米兰”队。

“国际米兰”对阵“顿涅茨克矿工”的比赛将通过Megogo媒体服务平台进行直播。在线视频直播计划于基辅时间22:00在“Megogo足球1”频道开始。

“国际米兰”在欧冠联赛中开局遭遇两连败。首轮比赛中，这支意大利球队以1:2不敌马德里“皇家马德里”。米兰队的唯一进球由后卫卡洛斯·奥古斯托攻入。

在第二轮比赛中，“蓝黑军团”意外地以3:4不敌比利时布鲁日队。国际米兰方面，前锋劳塔罗·马丁内斯梅开二度，前锋博尼也有进球入账。

“顿涅茨克矿工”在战胜雅典AEK后迎战本场比赛。在正赛首轮中，阿尔达·图兰麾下的球队与荷兰PSV战成1:1平。 乌克兰球队的进球由边锋门多萨攻入。

上周，“矿工”队以3:1战胜了AEK。为“顿涅茨克矿工”进球的是中场佩德里尼奥（罚入点球）、后卫托比亚斯和门多萨。

需要指出的是，效力于法国“巴黎圣日耳曼”的俄罗斯门将马特维·萨福诺夫，与支持俄罗斯对乌克兰侵略行为的体操运动员安吉丽娜·梅尔尼科娃一同参加了俄罗斯公司“埃科尼瓦”的宣传活动。

“埃科尼瓦”的德国所有者斯特凡·杜尔也参加了此次活动。他在俄罗斯从事牛奶生产已有20多年。

2025年，斯特凡·杜尔“因在农业领域的功绩”被授予国家友谊勋章。该奖项由沃罗涅日州州长亚历山大·古塞夫受俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京委托颁发。

比赛将在米兰的“圣西罗”体育场举行。

关注我们在