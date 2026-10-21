В среду, 21 октября 2026 года, донецкий «Шахтер» сыграет против миланского «Интера» в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Прямая трансляция матча «Интер» – «Шахтер» будет доступна на медиасервисе Megogo. Начало онлайн-видеотрансляции на канале «Megogo Футбол 1» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

«Интер» начал выступления в Лиге чемпионов с двух поражений. В первом туре итальянская команда уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:2. Единственный гол миланцев забил защитник Карлос Аугусто.

Во втором туре «нерадзурри» неожиданно уступили бельгийскому «Брюгге» — 3:4. В составе «Интера» отличились нападающий Лаутаро Мартинес, который оформил дубль, и форвард Бонни.

«Шахтер» подходит к встрече после победы над афинским АЕК. В стартовом туре основного этапа подопечные Арды Турана сыграли вничью с нидерландским ПСВ — 1:1. Автором гола украинской команды стал вингер Мендоса.

На прошлой неделе «горняки» одержали победу над АЕКом со счётом 3:1. Голы в составе «Шахтёра» забили полузащитник Педриньо, реализовавший пенальти, защитник Тобиас и Мендоса.

Напомним, российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вместе с гимнасткой Ангелиной Мельниковой, которая поддерживает российскую агрессию против Украины, принял участие в рекламном мероприятии российской компании «ЭкоНива».

К мероприятию также присоединился немецкий владелец «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. Он более 20 лет занимается производством молока в России.

В 2025 году Штефан Дюрр получил государственный орден Дружбы «за заслуги в области сельского хозяйства». Награду ему вручил губернатор Воронежской области Александр Гусев по поручению российского диктатора Владимира Путина.

Поединок состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

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