W środę, 21 października 2026 roku, „Szachtar” z Doniecka zmierzy się z „Interem” z Mediolanu w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2026/27.

Transmisja na żywo z meczu „Inter” – „Szachtar” będzie dostępna w serwisie Megogo. Rozpoczęcie transmisji online na kanale „Megogo Futbol 1” zaplanowano na godz. 22:00 czasu kijowskiego.

„Inter” rozpoczął występy w Lidze Mistrzów od dwóch porażek. W pierwszej kolejce włoska drużyna przegrała z madryckim „Realem” 1:2. Jedynego gola dla mediolańczyków strzelił obrońca Carlos Augusto.

W drugiej kolejce „nerazzurri” niespodziewanie przegrali z belgijskim „Bruggi” 3:4. W barwach „Interu” wyróżnili się napastnik Lautaro Martínez, który strzelił dwa gole, oraz napastnik Bonny.

„Szachtar” przystępuje do tego spotkania po zwycięstwie nad ateńskim AEK. W pierwszej kolejce fazy głównej podopieczni Ardy Turana zremisowali z holenderskim PSV — 1:1. Autorem bramki dla ukraińskiej drużyny był skrzydłowy Mendoza.

W zeszłym tygodniu „górnicy” odnieśli zwycięstwo nad AEK-iem wynikiem 3:1. Bramki w barwach „Szachtara” strzelili pomocnik Pedrinho, który wykorzystał rzut karny, obrońca Tobias oraz Mendoza.

Przypomnijmy, że rosyjski bramkarz francuskiego „Paris Saint-Germain” Matwiej Safonow wraz z gimnastyczką Angeliną Melnikową, która popiera rosyjską agresję wobec Ukrainy, wziął udział w wydarzeniu reklamowym rosyjskiej firmy „EkoNiva”.

W wydarzeniu wziął również udział niemiecki właściciel „EkoNivy” Stefan Dürr. Od ponad 20 lat zajmuje się on produkcją mleka w Rosji.

W 2025 roku Stefan Dürr otrzymał państwowy Order Przyjaźni „za zasługi w dziedzinie rolnictwa”. Odznaczenie wręczył mu gubernator obwodu woroneżskiego Aleksander Gusiew z polecenia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Mecz odbędzie się na stadionie „San Siro” w Mediolanie.

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