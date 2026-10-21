Inter – Szachtar: gdzie i kiedy obejrzeć mecz Ligi Mistrzów 21 października
W środę, 21 października 2026 roku, „Szachtar” z Doniecka zmierzy się z „Interem” z Mediolanu w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2026/27.
Transmisja na żywo z meczu „Inter” – „Szachtar” będzie dostępna w serwisie Megogo. Rozpoczęcie transmisji online na kanale „Megogo Futbol 1” zaplanowano na godz. 22:00 czasu kijowskiego.
„Inter” rozpoczął występy w Lidze Mistrzów od dwóch porażek. W pierwszej kolejce włoska drużyna przegrała z madryckim „Realem” 1:2. Jedynego gola dla mediolańczyków strzelił obrońca Carlos Augusto.
W drugiej kolejce „nerazzurri” niespodziewanie przegrali z belgijskim „Bruggi” 3:4. W barwach „Interu” wyróżnili się napastnik Lautaro Martínez, który strzelił dwa gole, oraz napastnik Bonny.
„Szachtar” przystępuje do tego spotkania po zwycięstwie nad ateńskim AEK. W pierwszej kolejce fazy głównej podopieczni Ardy Turana zremisowali z holenderskim PSV — 1:1. Autorem bramki dla ukraińskiej drużyny był skrzydłowy Mendoza.
W zeszłym tygodniu „górnicy” odnieśli zwycięstwo nad AEK-iem wynikiem 3:1. Bramki w barwach „Szachtara” strzelili pomocnik Pedrinho, który wykorzystał rzut karny, obrońca Tobias oraz Mendoza.
Przypomnijmy, że rosyjski bramkarz francuskiego „Paris Saint-Germain” Matwiej Safonow wraz z gimnastyczką Angeliną Melnikową, która popiera rosyjską agresję wobec Ukrainy, wziął udział w wydarzeniu reklamowym rosyjskiej firmy „EkoNiva”.
W wydarzeniu wziął również udział niemiecki właściciel „EkoNivy” Stefan Dürr. Od ponad 20 lat zajmuje się on produkcją mleka w Rosji.
W 2025 roku Stefan Dürr otrzymał państwowy Order Przyjaźni „za zasługi w dziedzinie rolnictwa”. Odznaczenie wręczył mu gubernator obwodu woroneżskiego Aleksander Gusiew z polecenia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.
Mecz odbędzie się na stadionie „San Siro” w Mediolanie.