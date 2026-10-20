波兰网球选手玛格达·利内特在日本大阪举行的WTA 250赛事首轮击败了美国选手克莱尔·刘。比赛以6:4、6:3结束，利内特获胜，并终结了自己单打六连败的纪录。

对查尔斯顿比赛的复仇

这是两位选手第二次交手。2018年4月，在查尔斯顿赛事首轮，刘以1:6、6:3、6:3击败利内特。这一次，这位波兰运动员完成了复仇，据Interia Sport报道。

在第一盘中，WTA排名第77位的利内特在第三局挽救了一个破发点，并在下一局破掉了对手的发球局。比分为5:2时，她未能兑现三个盘点，让刘缩小了差距。不过，在第十局中，这位波兰选手再次完成破发，以6:4赢得该盘。

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第二盘的优势

第二盘开始时，利内特连赢三局，以3:0领先。世界排名第95位的刘在自己的发球局中赢下一局，但利内特保持了优势。比分为5:2时，她以一次成功发球结束第七局，随后对手回球下网。

下一轮，利内特将对阵卡捷琳娜·斯尼亚科娃与佩顿·斯特恩斯比赛的胜者。近期在北京，这位波兰网球选手在首轮以4:6、3:6不敌斯尼亚科娃。

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