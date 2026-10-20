Reprezentacja Korei Północnej kobiet do lat 17 pokonała Polskę 6:1 w meczu drugiej kolejki mistrzostw świata. Już do przerwy Koreanki prowadziły 4:0, informuje Interia Sport.

Cztery gole przed przerwą

Wynik meczu otworzyła Ye-Rim Ri po tym, jak bramkarka polskiej drużyny Hanna Buchta obroniła pierwszy strzał Ui-Gyong Ri. Wkrótce potem Jong-Hyang Yu podwyższyła prowadzenie Korei Północnej: Blanka Zajonc wybiła piłkę po dośrodkowaniu rywalek prosto pod nogi Koreanki.

Przed przerwą Won-Sim Kim zdobyła dwie bramki. W obu sytuacjach asystowała jej Ye-Rim Ri. Tym samym aktualne mistrzynie świata U-17 zapewniły sobie czterobramkową przewagę już w pierwszej połowie.

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Odpowiedź Polski i szanse na wyjście z grupy

Na początku drugiej połowy polska drużyna zmniejszyła stratę. Nikola Galuszka trafiła do bramki dalekim strzałem zza pola karnego. Jednak Korea Północna wkrótce ponownie uzyskała dużą przewagę: Jong-Hyang Yu zdobyła gola głową po rzucie rożnym, a Ui-Gyong Ri wykorzystała błąd Polek we współpracy.

Mimo porażki reprezentacja Polski zachowuje szanse na wyjście z grupy. W pierwszym meczu turnieju Polki pokonały Nigerię 2:1. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej podopieczne Pauliny Kawalec zagrają z Portoryko. Reprezentacja Korei Północnej w pierwszej kolejce rozgromiła Portoryko 6:0.

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