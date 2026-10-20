Женская сборная КНДР до 17 лет победила Польшу со счётом 6:1 в матче второго тура чемпионата мира. Уже к перерыву кореянки вели 4:0, сообщает Interia Sport.

Четыре гола до перерыва

Счёт в матче открыла Ye-Rim Ri после того, как вратарь польской команды Ханна Бухта отразила первый удар Ui-Gyong Ri. Вскоре Jong-Hyang Yu удвоила преимущество КНДР: Бланка Зайонц выбила мяч после подачи соперниц прямо на кореянку.

Перед перерывом Won-Sim Kim забила дважды. В обоих эпизодах ей ассистировала Ye-Rim Ri. Таким образом, действующие чемпионки мира U17 обеспечили себе преимущество в четыре мяча уже в первом тайме.

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Ответ Польши и шансы на выход из группы

В начале второго тайма польская команда сократила отставание. Никола Галушка поразила ворота дальним ударом из-за пределов штрафной площади. Однако КНДР вскоре восстановила крупный разрыв в счёте: Jong-Hyang Yu забила головой после углового, а Ui-Gyong Ri воспользовалась ошибкой польской команды во взаимодействии.

Несмотря на поражение, команда Польши сохраняет шансы на выход из группы. В стартовом матче турнира польки победили Нигерию со счётом 2:1. В заключительном поединке группового этапа подопечные Паулины Кавалец сыграют против Пуэрто-Рико. Сборная КНДР в первом туре разгромила Пуэрто-Рико — 6:0.

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