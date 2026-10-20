朝鲜U17女足国家队在世界杯第二轮比赛中以6比1击败波兰。上半场结束时，朝鲜队已以4比0领先，Interia Sport报道。

半场前打入四球

Ye-Rim Ri在波兰队门将汉娜·布赫塔扑出Ui-Gyong Ri的首次射门后首开纪录。随后，Jong-Hyang Yu将朝鲜队的领先优势扩大一倍：布兰卡·扎永茨在对手传中后将球解围，皮球直接来到这名朝鲜球员脚下。

中场休息前，Won-Sim Kim两度破门。两次进球均由Ye-Rim Ri助攻。因此，卫冕U17世界冠军在上半场便取得四球优势。

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波兰的回应及小组出线机会

下半场开始时，波兰队缩小了差距。尼古拉·加卢什卡在禁区外远射破门。然而，朝鲜队很快重新扩大比分差距：Jong-Hyang Yu在角球后头球得分，Ui-Gyong Ri则利用了波兰队配合中的失误。

尽管失利，波兰队仍保有从小组出线的机会。在本届赛事首场比赛中，波兰队以2比1战胜尼日利亚。在小组赛最后一场比赛中，保利娜·卡瓦莱茨率领的球队将对阵波多黎各。朝鲜队在首轮以6比0大胜波多黎各。

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