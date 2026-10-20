КНДР розгромила Польщу 6:1 на жіночому ЧС U17 — Interia Sport

Жіноча збірна КНДР до 17 років перемогла Польщу з рахунком 6:1 у матчі другого туру чемпіонату світу. Уже до перерви кореянки мали перевагу 4:0, повідомляє Interia Sport.

Чотири голи до перерви

Рахунок у матчі відкрила Ye-Rim Ri після того, як воротарка польської команди Ганна Бухта відбила перший удар Ui-Gyong Ri. Згодом Jong-Hyang Yu подвоїла перевагу КНДР: Бланка Зайонц вибила м'яч після подачі суперниць прямо на кореянку.

Перед перервою Won-Sim Kim забила двічі. В обох епізодах їй асистувала Ye-Rim Ri. Таким чином чинні чемпіонки світу U17 забезпечили собі перевагу в чотири м'ячі ще в першому таймі.

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Відповідь Польщі та шанси на вихід із групи

На початку другого тайму польська команда скоротила відставання. Нікола Галушка влучила у ворота дальнім ударом із-за меж штрафного майданчика. Однак КНДР невдовзі відновила великий розрив у рахунку: Jong-Hyang Yu забила головою після кутового, а Ui-Gyong Ri скористалася помилкою польок у взаємодії.

Попри поразку, команда Польщі зберігає шанси на вихід із групи. У стартовому матчі турніру польки перемогли Нігерію з рахунком 2:1. У заключному поєдинку групового етапу підопічні Пауліни Кавалец зіграють проти Пуерто-Рико. Збірна КНДР у першому турі розгромила Пуерто-Рико — 6:0.

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