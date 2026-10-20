Перед матчем Лиги чемпионов в Германии вратарь «Арсенала» Давид Райя заявил, что команду не беспокоит критика ее стиля игры. Он отреагировал на слова болельщиков соперников, которые называют игру лондонского клуба скучной, сообщает The Guardian.

По словам Райи, игроков прежде всего интересуют результаты. Он отметил, что «Арсенал» потерпел одно поражение в 11 матчах сезона во всех турнирах и стремится побеждать в каждой игре.

Артета об игре команды

Перед поездкой в Германию «Арсенал» победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Единственный мяч в конце матча забил Нони Мадуэке. Микель Артета признал, что его команда могла действовать лучше в атаке, однако считает, что претензии к стилю игры разделяет лишь небольшая часть людей.

Тренер отметил, что в этом сезоне команда забивает больше, имеет больше владения мячом и ударов, а в игре участвуют разные футболисты. По его словам, эти черты отличают нынешний «Арсенал» от команды прошлого сезона.

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Артета ожидает от «Баварии» более открытой игры, чем от соперников, применяющих низкий оборонительный блок. Он добавил, что обе команды понимают характер предстоящей встречи.

Компани может пропустить матч

«Бавария» не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Майкла Олисе. Участие главного тренера Венсана Компани также остается под вопросом из-за вирусной инфекции. Он не посетил тренировку команды во вторник, а предматчевую пресс-конференцию вместо него провел ассистент Аарон Денкс.

Денкс сообщил, что инфекция время от времени вызывает у Компани боль в ногах. По его словам, в команде поощряют тренера отдыхать столько, сколько потребуется. Если Компани не сможет прибыть на стадион, Денкс будет руководить командой во время матча и поддерживать с ним связь.

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