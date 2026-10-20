W Anglii szef korpusu sędziowskiego Howard Webb poparł decyzję o niewykluczeniu obrońcy Newcastle Svena Botmana za wślizg przeciwko napastnikowi Aston Villi Nicolasowi Jacksonowi. Sędzia Jarred Gillett pokazał Botmanowi żółtą kartkę, a sędzia VAR Stuart Attwell podtrzymał tę decyzję podczas meczu, który Newcastle przegrało z Villą 0:1, informuje Sky Sports.

Dlaczego VAR nie interweniował

Webb stwierdził, że ten incydent był subiektywny, a VAR nie powinien ponownie oceniać każdej decyzji sędziego boiskowego. Według niego sędzia ocenił działania Botmana jako wysoki, nierozważny wślizg: obrońca dotknął piłki, choć wszedł we wślizg z dużą prędkością.

Szef sędziów zaznaczył, że wynik analizy mógł być inny, gdyby VAR dostrzegł istotny kontakt korkami z golenią lub kostką Jacksona albo złączenie nóg w ruchu „nożycowym”. Jednak Attwell po obejrzeniu powtórek uznał, że nie było kontaktu korkami, a kontakt z nogą rywala był ograniczony. Dlatego podtrzymał żółte kartki dla Botmana i Joelintona za dwa nierozważne wślizgi.

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Krytyka decyzji

Decyzja wywołała krytykę ze strony ekspertów Sky Sports. Były sędzia Premier League Dermot Gallagher stwierdził, że jego zdaniem wślizg zasługiwał na czerwoną kartkę ze względu na prędkość, intensywność i ruch nóg wokół rywala. Jackson po meczu powiedział Sky Sports, że wślizg był bardzo wysoki i że omal nie złamał nogi.

Webb podkreślił, że w obecnym sezonie sędziów Premier League zachęca się do podejmowania zdecydowanych decyzji bezpośrednio na boisku, a VAR powinien interweniować tylko w przypadku oczywistego błędu. Dodał, że gdyby Gillett od razu pokazał Botmanowi czerwoną kartkę, VAR również podtrzymałby tę decyzję.

Osobno Webb uznał za prawidłową decyzję o wyrzuceniu z boiska pomocnika Tottenhamu Rodrigo Bentancura za uderzenie głową w incydencie z Lukiem Shawem w meczu przeciwko Manchesterowi United. Shaw, który popchnął rywala w klatkę piersiową, otrzymał żółtą kartkę.

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