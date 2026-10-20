在英格兰，裁判主管霍华德·韦伯支持不罚下纽卡斯尔后卫斯文·博特曼的决定，后者曾对阿斯顿维拉前锋尼古拉斯·杰克逊铲球。主裁判贾里德·吉列特向博特曼出示黄牌，视频助理裁判斯图尔特·阿特维尔在纽卡斯尔以0:1负于维拉的比赛中维持了这一决定，天空体育报道。

VAR为何没有介入

韦伯表示，这一事件具有主观性，VAR不应重新评估场上裁判的每一项决定。根据他的说法，裁判将博特曼的动作判定为一次高位、鲁莽的铲球：这名后卫碰到了球，尽管他是高速铲球。

这位裁判主管指出，如果VAR看到鞋钉与杰克逊的小腿或脚踝有明显接触，或双腿以“剪刀式”动作合拢，复核结果可能会不同。不过，阿特维尔在观看回放后得出结论：不存在鞋钉接触，与对手腿部的接触也有限。因此，他维持了对博特曼和若埃林顿因两次鲁莽铲球出示黄牌的决定。

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对该决定的批评

这一决定招致天空体育专家的批评。前英超裁判德莫特·加拉格尔表示，在他看来，这次铲球因速度、强度以及双腿在对手周围的动作而应被出示红牌。杰克逊赛后告诉天空体育，这次铲球非常高，他差点摔断腿。

韦伯强调，在本赛季，英超裁判被鼓励直接在场上作出果断决定，而VAR只应在存在明显错误时介入。他补充说，如果吉列特当场向博特曼出示红牌，VAR同样会维持这一决定。

此外，韦伯称，在对阵曼联的比赛中，因与卢克·肖发生冲突而头槌对手的托特纳姆热刺中场罗德里戈·本坦库尔被罚下的决定是正确的。肖因将对手推向胸部而获得黄牌。

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