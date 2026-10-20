В Англии глава судейского корпуса Ховард Уэбб поддержал решение не удалять защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана за подкат против форварда «Астон Виллы» Николаса Джексона. Арбитр Джарред Джиллетт показал Ботману жёлтую карточку, а видеоассистент арбитра Стюарт Аттвелл подтвердил это решение во время матча, который «Ньюкасл» проиграл «Вилле» со счётом 0:1, сообщает Sky Sports.

Почему VAR не вмешался

Уэбб заявил, что этот эпизод был субъективным, а VAR не должен повторно оценивать каждое решение арбитра на поле. По его словам, судья оценил действия Ботмана как высокий безрассудный подкат: защитник коснулся мяча, хотя и вошёл в подкат на скорости.

Глава судей отметил, что результат проверки мог быть иным, если бы VAR увидел существенный контакт шипами с голенью или лодыжкой Джексона либо смыкание ног в движении «ножницами». В то же время Аттвелл после просмотра повторов пришёл к выводу, что контакта шипами не было, а контакт с ногой соперника был ограниченным. Поэтому он подтвердил жёлтые карточки Ботману и Жоэлинтону за два безрассудных подката.

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Критика решения

Решение вызвало критику со стороны экспертов Sky Sports. Бывший арбитр Премьер-лиги Дермот Галлахер заявил, что, по его мнению, подкат заслуживал красной карточки из-за скорости, интенсивности и движения ног вокруг соперника. Джексон после игры сказал Sky Sports, что подкат был очень высоким и он едва не сломал ногу.

Уэбб подчеркнул, что в текущем сезоне судей Премьер-лиги поощряют принимать решительные решения непосредственно на поле, а VAR должен вмешиваться только при наличии очевидной ошибки. Он добавил, что если бы Джиллетт сразу показал Ботману красную карточку, VAR также оставил бы это решение в силе.

Отдельно Уэбб назвал правильным решение удалить полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура за удар головой в эпизоде с Люком Шоу в матче против «Манчестер Юнайтед». Шоу, который толкнул соперника в грудь, получил жёлтую карточку.

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