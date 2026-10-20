法国内政部长洛朗·努涅斯未支持推迟巴黎圣日耳曼与巴塞罗那之间欧冠比赛的呼吁，该比赛计划在巴黎举行。在法国近日发生骚乱的背景下，法国警察工会负责人要求改期，Interia Sport报道。

关于比赛的决定

努涅斯表示，曾讨论过推迟体育赛事的可能性，但巴黎圣日耳曼对阵巴塞罗那的比赛，以及其他欧洲赛事比赛，均未受到质疑。欧冠联赛阶段第三轮比赛将于21:00在王子公园球场开球。

预计约有4.5万名观众将到场观看比赛，其中约2200人为巴塞罗那球迷。计划部署大量警察机动部队，以维护球场秩序。

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法国的骚乱

据该媒体报道，法国的抗议活动于9月开始，起初性质和平。参与者提出了学校资金不足、教师短缺和教育机会等问题。随后，诉求中又加入了工资、燃油价格和公共服务质量等问题。

骚乱在周六达到高潮，当天全国举行了约110场示威活动。警方估计参与人数为55万，组织者则估计最多达80万。马赛、波尔多、里尔、南特和巴黎等地均记录到骚乱。首都方面报告称发生汽车纵火、商店遭破坏和抢劫，执法人员使用了催泪瓦斯和高压水炮。

巴黎市中心共和国广场周边地区受影响最严重，该广场距离巴黎圣日耳曼球场约10公里。周一至周二夜间，共和国广场和莱阿尔区实施了23:00至6:00的宵禁。

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