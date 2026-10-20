威尔士队在世界杯对阵萨摩亚前作出四处调整 — BBC Sport

威尔士橄榄球联赛队主教练汤姆·布林德尔对阵容作出四处调整，以备战世界杯第二场对阵萨摩亚的比赛。比赛将于周五在澳大利亚悉尼的CommBank Stadium举行，并于英国夏令时07:45开球，BBC Sport报道。

西安·威廉姆斯首秀

西安·威廉姆斯将在对阵萨摩亚的比赛中迎来威尔士队首秀。佐伊·希利将从中锋改打边锋，而陆军橄榄球联盟队队长杰德·马伦将首次参加本届赛事。

安伯利·拉克将在五八位替代菲菲恩·刘易斯。哈德斯菲尔德巨人队前排格雷西·霍布斯也入选了比赛阵容。

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A组第二场比赛

这是威尔士首次参加世界杯。在A组首场比赛中，球队在珀斯以6:70负于英格兰，并丢掉13次达阵。萨摩亚在首场比赛中以0:40不敌赛事东道主澳大利亚队。

威尔士首发阵容将包括利安·伯内尔、佐伊·希利、杰德·马伦、汉娜·布莱克、西安·威廉姆斯、安伯利·拉克、泰拉·普雷斯顿、阿格妮丝·伍德、贾斯明·吉本斯、艾米莉·休斯、乔治娅·卡森斯、佩奇·特拉维斯和队长贝森·戴顿。替补包括卡丽斯·马什、凯瑟琳·索尔特、艾琳·威廉姆斯和格雷西·霍布斯。

在与萨摩亚队的比赛后，威尔士队将于周日在悉尼对阵卫冕世界冠军澳大利亚队。

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