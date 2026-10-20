Свитолина объяснила, что повлияло на решение расстаться с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала новое откровенное заявление о разрыве с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Она подчеркнула, что на это решение повлияли различные обстоятельства.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала повторное обращение по поводу развода со своим мужем Гаэлем Монфисом. Спортсменка решила подробнее объяснить мотивы своего решения.

Свитолина отметила, что международная аудитория не до конца поняла её предыдущий пост, восприняв войну как единственный фактор разрыва.

По словам теннисистки, это была лишь одна из многих причин. Прожив более четырех с половиной лет в условиях полномасштабной войны, она претерпела глубокую трансформацию, что заставило её полностью пересмотреть собственные ценности и видение будущего.

Украинка призналась, что в какой-то момент осознала: она больше не хочет продолжать жить жизнью, в которой не чувствовала себя по-настоящему счастливой. Принятие этого решения оказалось для неё чрезвычайно сложным испытанием.

«В какой-то момент я просто осознала, что больше не хочу продолжать жить той жизнью, в которой я не была по-настоящему счастлива. И поверьте, принять это решение было совсем не просто», — написала Свитолина.

Свитолина подчеркнула, что по-прежнему любит и уважает Монфиса как человека, и именно честность перед ним и перед собой побудила ее сделать этот шаг.

Она также обратила внимание на то, что после решения француза досрочно завершить спортивную карьеру на фоне семейных проблем в его адрес прозвучало немало несправедливых обвинений.

Теннисистка призвала болельщиков и прессу отнестись к ним с добротой и пониманием, подчеркнув, что оба переживают сложный период в жизни.

Ранее Монфис отменил прощальные турниры после разрыва со Свитолиной.

До этого Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом после пяти лет отношений.

Напомним, Элина Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA.

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