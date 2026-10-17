Еліна Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA

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Українська тенісистка Еліна Світоліна кваліфікувалася на WTA Finals — Підсумковий турнір сезону серед найкращих тенісисток світу. Для неї це буде четверта участь у цих змаганнях за кар’єру.

За три попередні виступи на цьому турнірі українка здобула десять перемог і зазнала трьох поразок.

2017 року Світоліна завершила виступ після групового етапу, наступного сезону стала чемпіонкою, а у 2019 році дісталася фіналу.

Найкращі результати Світоліної у сезоні-2026: два титули (WTA 250 в Окленді та WTA 1000 у Римі), фінал на турнірі WTA 1000 у Дубаї, півфінал на Australian Open, змаганнях WTA 1000 в Індіан-Веллсі й Торонто, а також чвертьфінал Ролан Гаррос і турніру WTA 1000 у Пекіні.

WTA Finals-2026 відбудеться 8-15 листопада в Індіан-Веллсі. Раніше участь у змаганнях собі гарантували Олена Рибакіна (Казахстан), Арина Соболенко («нейтральна»), Лінда Носкова (Чехія), Мірра Андрєєва («нейтральна»), Корі Гауфф (США) і Джессіка Пегула (США).

Вакантним у топ-8 залишається одне місце.

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