Элина Свитолина в четвертый раз в карьере выступит на итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла квалификацию на WTA Finals — итоговый турнир сезона среди лучших теннисисток мира. Для неё это станет четвёртым участием в этих соревнованиях за карьеру.

За три предыдущих выступления на этом турнире украинка одержала десять побед и потерпела три поражения.

В 2017 году Свитолина завершила выступление после группового этапа, в следующем сезоне стала чемпионкой, а в 2019 году дошла до финала.

Лучшие результаты Свитолиной в сезоне-2026: два титула (WTA 250 в Окленде и WTA 1000 в Риме), финал на турнире WTA 1000 в Дубае, полуфинал на Australian Open, турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также четвертьфинал Ролан Гаррос и турнира WTA 1000 в Пекине.

WTA Finals-2026 пройдет 8–15 ноября в Индиан-Уэллсе. Ранее участие в соревнованиях гарантировали себе Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко («нейтральная»), Линда Носкова (Чехия), Мирра Андреева («нейтральная»), Кори Хауфф (США) и Джессика Пегула (США).

В топ-8 остаётся одно вакантное место.

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