Монфис отменил прощальные турниры после разрыва со Свитолиной — L'Equipe

Французский теннисист Гаэль Монфис отменил запланированные прощальные турниры, что стало неожиданным шагом на фоне его развода с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Французский теннисист Гаэль Монфис досрочно завершил профессиональную карьеру, хотя планировал провести прощальные турниры на домашних кортах. На его решение повлияли личные обстоятельства, связанные с разрывом отношений с Элиной Свитолиной.

Сезон-2026 стал заключительным в карьере 40-летнего французского спортсмена. В октябре он официально получил статус игрока, завершившего выступления, что подтвердили в Международном агентстве по честности в теннисе. В результате Монфис автоматически лишился права участвовать в турнирах серии ATP.

Первоначальный план предусматривал, что французский теннисист проведет свои прощальные турниры перед домашней публикой – в Лионе и на парижском «Мастерсе». Однако эти выступления были отменены. Главная причина — желание избежать излишней огласки и повышенного внимания прессы на фоне разрыва с Элиной Свитолиной.

Возможное появление Гаэля на корте ожидается только в декабре в Женеве. Там планируется выставочный гала-вечер по случаю завершения карьеры другого выдающегося теннисиста — швейцарца Стена Вавринки.

Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом после пяти лет отношений.

Напомним, Элина Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA.

Также Свитолина одержала 50 побед за сезон во второй раз в карьере.

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет ее лучшим результатом за последние пять лет.

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