В польском Познани «Лех» в четверг в 18:45 сыграет против английского «Сандерленда» в Лиге Европы. Польский клуб пока не набрал очков на групповом этапе турнира: команда проиграла «Кристал Пэлас» и «Байеру» из Леверкузена с одинаковым счётом 0:4.

Как сообщает RMF24, главный тренер «Леха» Нильс Фредериксен признал сложность ситуации, однако подчеркнул, что его команда не собирается сдаваться. По его словам, соперник выступает в английской Премьер-лиге и регулярно играет против сильных оппонентов, но «Лех» видит свои шансы.

«Сандерленд» лидирует в группе

«Сандерленд» занимает последнее место в чемпионате Англии после поражения от «Борнмута» со счётом 0:2. В то же время английский клуб одержал две победы в Лиге Европы и возглавляет группу.

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Для «Сандерленда» это первое выступление в еврокубках за 53 года. Право сыграть в турнире команда получила благодаря седьмому месту в предыдущем сезоне Премьер-лиги.

Потери в составе «Леха»

«Лех» проведёт матч без Аллайяра Сайядманеша, Роберта Гумного, Войцеха Монки, Жуана Моутинью и Алекса Дугласа. Али Голизаде присоединится к команде только в следующем году.

Защитник Михал Гургуль, который в последние недели почти все матчи начинал в стартовом составе и проводил на поле время с первой до последней минуты, заявил, что конкуренция за позицию мотивирует его работать больше. Фредериксен также отметил, что команде необходимо улучшить игру в обороне и лучше выдерживать давление соперников.

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