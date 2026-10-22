在波兰城市波兹南，莱赫将于周四18:45在欧联杯对阵英格兰的桑德兰。这家波兰俱乐部在赛事小组赛阶段尚未取得积分：球队以相同的0:4比分负于水晶宫和勒沃库森。

据RMF24报道，莱赫主教练尼尔斯·弗雷德里克森承认形势艰难，但强调他的球队不打算放弃。他表示，对手参加英格兰足球超级联赛，经常与强劲对手交锋，但莱赫看到了自己的机会。

桑德兰领跑小组

桑德兰在以0:2负于伯恩茅斯后排名英格兰联赛末位。与此同时，这家英格兰俱乐部在欧联杯取得两场胜利，并领跑小组。

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这是桑德兰53年来首次参加欧洲赛事。球队凭借上赛季英超联赛第七名获得参加该赛事的资格。

莱赫阵容缺员

莱赫将在阿拉亚尔·萨亚德马内什、罗伯特·古姆内、沃伊切赫·蒙卡、若昂·穆蒂尼奥和亚历克斯·道格拉斯缺阵的情况下进行比赛。阿里·戈利扎德要到明年才会加入球队。

后卫米哈乌·古尔古尔近几周几乎每场比赛都首发，并从第一分钟踢到最后一分钟。他表示，对位置的竞争激励他付出更多努力。弗雷德里克森还指出，球队需要改善防守表现，并更好地承受对手的压力。

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