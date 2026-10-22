Люк Хамфрис снялся с чемпионата Европы по дартсу 2026 года в Дортмунде после того, как у него диагностировали гастроэнтерит. Об этом сообщает Sky Sports News.

Замена в составе участников

Хамфрис, занимающий второе место в мировом рейтинге, должен был в шестой раз выступить на этом турнире в Дортмунде. В прошлом году он дошёл до финала чемпионата Европы и занял второе место.

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Согласно правилам PDC, Хамфриса напрямую заменит в составе участников Ким Хайбрехтс. Бельгиец был самым высокорейтинговым игроком Европейского тура 2026 года, который не квалифицировался на чемпионат.

Матч Хайбрехтса

В четверг вечером Хайбрехтс сыграет с Райаном Сёрлом. Победитель этой встречи в субботу выйдет на матч против Дэнни Нопперта или Стивена Бантинга.

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