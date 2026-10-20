Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej FIVB ogłosiła ostateczną listę uczestników mistrzostw świata mężczyzn 2027, które odbędą się w Polsce. W turnieju zagrają 32 reprezentacje, w tym Ukraina, podczas gdy Rosja, państwo-agresor, nie znalazła się na liście. Poinformował o tym Interia Sport.

Turniej w pięciu miastach

Zawody rozpoczną się 10 września 2027 roku, a nowy mistrz świata zostanie wyłoniony 16 dni później. Polska po raz trzeci będzie gospodarzem światowego czempionatu: wcześniej turniej odbywał się tam w 2014 i 2022 roku.

Mecze zaplanowano w ERGO Arenie w Trójmieście, katowickim Spodku, Uranii w Olsztynie, Atlas Arenie w Łodzi oraz TAURON Arenie w Krakowie. To właśnie krakowska arena będzie gościć mecze o medale.

Automatyczne kwalifikacje otrzymali gospodarze, Polska, oraz aktualni mistrzowie świata — reprezentacja Włoch. Kolejne 15 drużyn zakwalifikowało się na podstawie wyników mistrzostw kontynentalnych, a pozostałe 15 miejsc rozdzielono według rankingu FIVB. Estonia zadebiutuje na mistrzostwach świata, a Dania wróci do rywalizacji po 61 latach.

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Udział Rosji

Według publikacji reprezentacja Rosji zajmowała trzecie miejsce w rankingu FIVB, po Polsce i Włoszech, co mogło zapewnić jej kwalifikację. Jednocześnie latem FIVB poinformowała, że rosyjska federacja oficjalnie powiadomiła o dobrowolnej rezygnacji z udziału w mistrzostwach świata mężczyzn 2027 roku.

Szef rosyjskich władz siatkarskich Stanisław Szewczenko oświadczył, że decyzję o rezygnacji podjęto ze względów bezpieczeństwa, i nazwał przyszły turniej nadmiernie upolitycznionym. W 2022 roku Polska wraz ze Słowenią przejęła organizację mistrzostw świata po odebraniu Rosji prawa do ich organizacji.

Uczestnicy mistrzostw świata

Na liście znalazły się Polska, Włochy, Japonia, Iran, Korea Południowa, Tunezja, Kamerun, Algieria, Francja, Finlandia, Słowenia, Brazylia, Argentyna, Chile, USA, Kanada, Kuba, Bułgaria, Niemcy, Ukraina, Belgia, Turcja, Serbia, Czechy, Grecja, Rumunia, Niderlandy, Meksyk, Portoryko, Dania, Egipt i Estonia.

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