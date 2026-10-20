国际排球联合会（FIVB）公布了将在波兰举行的2027年男子世界锦标赛最终参赛名单。共有32支国家队参加比赛，其中包括乌克兰；而俄罗斯这一侵略国未被列入名单。Interia Sport对此进行了报道。

五座城市举办赛事

比赛将于2027年9月10日开赛，16天后将决出新的世界冠军。波兰将第三次举办世界锦标赛：此前该赛事曾于2014年和2022年在那里举行。

比赛计划在三联市的ERGO Arena、卡托维兹的Spodek、奥尔什丁的Urania、罗兹的Atlas Arena以及克拉科夫的TAURON Arena举行。克拉科夫的场馆将举办奖牌争夺战。

东道主波兰和现任世界冠军意大利队获得自动参赛资格。另外15支球队凭借洲际锦标赛成绩晋级，其余15个名额则按照FIVB排名分配。爱沙尼亚将首次参加世界锦标赛，丹麦则将在61年后重返该项赛事。

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俄罗斯的参赛情况

据该媒体报道，俄罗斯国家队在FIVB排名中位列波兰和意大利之后的第三位，这本可能确保其获得参赛资格。不过，FIVB在夏季表示，俄罗斯排球联合会已正式通知其自愿退出2027年男子世界锦标赛。

俄罗斯排球领导机构负责人斯坦尼斯拉夫·舍甫琴科表示，退出的决定是出于安全考虑，并称即将举行的赛事被过度政治化。2022年，在俄罗斯被剥夺赛事主办权后，波兰与斯洛文尼亚共同接手举办世界锦标赛。

世界锦标赛参赛队

名单包括波兰、意大利、日本、伊朗、韩国、突尼斯、喀麦隆、阿尔及利亚、法国、芬兰、斯洛文尼亚、巴西、阿根廷、智利、美国、加拿大、古巴、保加利亚、德国、乌克兰、比利时、土耳其、塞尔维亚、捷克、希腊、罗马尼亚、荷兰、墨西哥、波多黎各、丹麦、埃及和爱沙尼亚。

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