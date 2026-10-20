Международная федерация волейбола FIVB объявила окончательный список участников мужского чемпионата мира 2027 года, который состоится в Польше. В турнире сыграют 32 сборные, в том числе Украина, тогда как Россия, государство-агрессор, в список не вошла. Об этом сообщает Interia Sport.

Турнир в пяти городах

Соревнования начнутся 10 сентября 2027 года, а нового чемпиона мира определят через 16 дней. Польша в третий раз примет мировое первенство: ранее турнир проходил там в 2014 и 2022 годах.

Матчи запланированы на ERGO Arena в Труймясте, в катовицком «Сподеке», Urania в Ольштыне, Atlas Arena в Лодзи и TAURON Arena в Кракове. Именно краковская арена примет матчи за медали.

Автоматические путевки получили хозяева из Польши и действующие чемпионы мира — сборная Италии. Еще 15 команд квалифицировались по результатам континентальных первенств, а остальные 15 мест распределили по рейтингу FIVB. Дебютантом чемпионата мира станет Эстония, а Дания вернется в соревнования через 61 год.

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Участие России

По данным издания, сборная России занимала третье место в рейтинге FIVB после Польши и Италии, что могло обеспечить ей квалификацию. В то же время летом FIVB сообщила, что российская федерация официально уведомила о добровольном отказе от участия в мужском чемпионате мира 2027 года.

Глава российского волейбольного руководства Станислав Шевченко заявил, что решение об отказе приняли из соображений безопасности, и назвал предстоящий турнир чрезмерно политизированным. В 2022 году Польша вместе со Словенией взяла на себя проведение чемпионата мира после лишения России права на его организацию.

Участники чемпионата мира

В список вошли Польша, Италия, Япония, Иран, Южная Корея, Тунис, Камерун, Алжир, Франция, Финляндия, Словения, Бразилия, Аргентина, Чили, США, Канада, Куба, Болгария, Германия, Украина, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет и Эстония.

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