英格兰女足国家队主教练萨里娜·维格曼已与英格兰足球协会续约至2029年欧洲锦标赛。这位荷兰教练此前的合同原定在明年夏天世界杯后到期，《卫报》报道。

有望实现三连冠

新合同让维格曼有机会带领英格兰队连续第三次赢得欧洲锦标赛冠军。她自2021年9月起执教该队。她还曾率领荷兰国家队赢得2017年欧洲杯，并打入最近五届大型国际赛事的决赛，其中两次在世界杯决赛中失利。

维格曼说：“我非常高兴能够继续与这支球队合作，我无法想象足球界还有比这更好的工作。”她表示，在英格兰足球协会工作，以及与那些致力于英格兰各级国家队胜利和足球发展的人员共事，令她深受鼓舞。

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近期目标是世界杯

如果在两回合附加赛中击败乌克兰，英格兰队将能晋级世界杯决赛圈。该赛事将于6月和7月在巴西举行。维格曼表示，她目前的主要关注点是世界杯，以及帮助球队在未来几年实现自身潜力。

这是维格曼担任英格兰队主教练期间第二次续约。她将继续与助理教练扬内克·贝尔、阿尔维德·斯米特和达伦·沃德合作。英格兰足球协会首席执行官马克·布林厄姆称维格曼是一位在大型赛事中拥有无与伦比成绩的教练。

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