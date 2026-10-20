Тренерка Англії Вігман продовжила контракт до 2029 року — The Guardian

Головна тренерка жіночої збірної Англії Саріна Вігман продовжила контракт із Футбольною асоціацією Англії до чемпіонату Європи 2029 року. Попередня угода нідерландської фахівчині мала завершитися після чемпіонату світу наступного літа, повідомляє The Guardian.

Можливість третього титулу поспіль

Нова угода дає Вігман можливість привести збірну Англії до третьої поспіль перемоги на чемпіонаті Європи. Тренерка очолює команду з вересня 2021 року. Вона також вигравала Євро-2017 зі збірною Нідерландів і виходила до фіналу п’яти останніх великих міжнародних турнірів, двічі поступаючись у фіналах чемпіонату світу.

«Я дуже рада, що можу продовжувати працювати з цією командою, і не можу уявити кращої роботи у футболі», — сказала Вігман. За її словами, її надихає робота у Футбольній асоціації Англії та з людьми, які прагнуть перемог англійських збірних і розвитку футболу.

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Найближча мета — чемпіонат світу

Збірна Англії може вийти до фінальної частини чемпіонату світу, який відбудеться в Бразилії в червні та липні, якщо здолає Україну у двоматчевому плей-оф. Вігман заявила, що нині її головна увага зосереджена на світовій першості та допомозі команді реалізувати свій потенціал у наступні роки.

Це друге продовження контракту Вігман на посаді тренерки збірної Англії. Вона й надалі працюватиме з асистентами Яннеке Бейл, Арвідом Смітом і Дарреном Вордом. Генеральний директор Футбольної асоціації Англії Марк Буллінгем назвав Вігман тренеркою з неперевершеними результатами на великих турнірах.

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