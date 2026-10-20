Główna trenerka reprezentacji Anglii kobiet Sarina Wiegman przedłużyła kontrakt z Angielskim Związkiem Piłki Nożnej do mistrzostw Europy w 2029 roku. Poprzednia umowa holenderskiej trenerki miała wygasnąć po mistrzostwach świata przyszłego lata, poinformował The Guardian.

Szansa na trzeci tytuł z rzędu

Nowa umowa daje Wiegman możliwość poprowadzenia reprezentacji Anglii do trzeciego z rzędu zwycięstwa w mistrzostwach Europy. Trenerka prowadzi zespół od września 2021 roku. Wygrała także Euro 2017 z reprezentacją Niderlandów i dotarła do finałów pięciu ostatnich wielkich turniejów międzynarodowych, dwukrotnie przegrywając w finałach mistrzostw świata.

„Bardzo się cieszę, że mogę nadal pracować z tym zespołem, i nie wyobrażam sobie lepszej pracy w piłce nożnej” — powiedziała Wiegman. Według niej inspiruje ją praca w Angielskim Związku Piłki Nożnej oraz z ludźmi, którzy dążą do zwycięstw angielskich reprezentacji i rozwoju piłki nożnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najbliższy cel — mistrzostwa świata

Reprezentacja Anglii może awansować do turnieju finałowego mistrzostw świata, które odbędą się w Brazylii w czerwcu i lipcu, jeśli pokona Ukrainę w dwumeczu barażowym. Wiegman oświadczyła, że obecnie jej główna uwaga skupia się na mistrzostwach świata i pomocy zespołowi w wykorzystaniu jego potencjału w nadchodzących latach.

To drugie przedłużenie kontraktu Wiegman na stanowisku trenerki reprezentacji Anglii. Nadal będzie pracować z asystentami Janneke Beijl, Arvidem Smitem i Darrenem Wardem. Dyrektor generalny Angielskiego Związku Piłki Nożnej Mark Bullingham nazwał Wiegman trenerką o niezrównanych wynikach na wielkich turniejach.

Czytaj nas na