W Monachium w Niemczech Bayern pokonał RB Lipsk 6:1 w meczu Bundesligi. Kolumbijski skrzydłowy Luis Díaz zdobył hat-tricka i zaliczył asystę przy golu Aleksandara Pavlovicia, informuje The Guardian.

Hat-trick Díaza

Díaz otworzył wynik w 12. minucie po podaniu Joshuy Kimmicha, przedzierając się przez środek defensywy gości. Przed przerwą asystował przy golu Pavlovicia. Kolejną bramkę zdobył Michael Olise po akcji z udziałem Harry'ego Kane'a.

W drugiej połowie Díaz strzelił dwa gole: najpierw zszedł do środka i uderzył w dalszy róg, a następnie wykończył atak z centralnej strefy. Były to pierwsze gole Kolumbijczyka w Bundeslidze od sierpnia.

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Mecz z Arsenalem

Kolejnym rywalem Bayernu będzie londyński Arsenal w Lidze Mistrzów w środę. Olise nie zagra w tym spotkaniu z powodu zawieszenia po czerwonej kartce w poprzednim meczu europejskich rozgrywek z Vikingiem.

Dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl zaznaczył, że drużyna pamięta porażkę 1:3 z Arsenalem na Emirates 11 miesięcy temu i chce wykorzystać te wspomnienia jako dodatkową energię. Po sześciu kolejkach Bundesligi Bayern prowadzi w tabeli z 14 punktami i bilansem bramek +17, wyprzedzając Borussię Dortmund na podstawie dodatkowych kryteriów.

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