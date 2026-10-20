В Мюнхене, Германия, «Бавария» победила «РБ Лейпциг» со счётом 6:1 в матче Бундеслиги. Колумбийский вингер Луис Диас оформил хет-трик и отдал результативную передачу на Александра Павловича, сообщает The Guardian.

Хет-трик Диаса

Диас открыл счёт на 12-й минуте после передачи Йозуа Киммиха, прорвавшись через центр обороны гостей. Перед перерывом он ассистировал Павловичу. Ещё один мяч забил Майкл Олисе после комбинации с участием Гарри Кейна.

Во втором тайме Диас забил дважды: сначала сместился в центр и пробил в дальний угол, а затем завершил атаку из центральной зоны. Для колумбийца это были первые голы в Бундеслиге с августа.

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Матч с «Арсеналом»

Следующим соперником мюнхенцев станет лондонский «Арсенал» в Лиге чемпионов в среду. Олисе не сыграет в этой встрече из-за дисквалификации после удаления в предыдущем еврокубковом матче против «Викинга».

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отметил, что команда помнит поражение от «Арсенала» со счётом 1:3 на «Эмирейтс» 11 месяцев назад и стремится использовать эти воспоминания как дополнительную энергию. После шести туров Бундеслиги «Бавария» возглавляет таблицу с 14 очками и разницей мячей +17, опережая дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям.

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