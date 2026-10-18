«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» благодаря позднему голу Нони Мадуэке. Он вышел на замену после перерыва вместо Эберечи Эзе и отличился за 10 минут до окончания матча. Удар Мадуэке задел защитника хозяев Жаира Кунью и оказался в воротах.

Передача Райса

Как сообщает BBC Sport, Деклан Райс отдал передачу Мадуэке в эпизоде с решающим голом. В конце встречи Райс также не реализовал возможность после подачи Юрриена Тимбера.

«Арсенал» много владел мячом, однако до гола Мадуэке испытывал трудности с созданием опасных моментов. Букайо Сака выполнял опасные подачи, но «Форест» глубоко оборонялся. Эберечи Эзе заменили в перерыве, а Кай Хаверц покинул поле на 66-й минуте.

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Сухая игра «Арсенала»

Голкипер Давид Райя не пропустил, в частности удачно сыграв после углового в первом тайме. В компенсированное время Эзри Конса важным подкатом остановил Лиама Делапа. Делап активно боролся с защитниками соперника, но не смог забить.

В составе «Ноттингем Форест» Мурилло после удара в голову в первом тайме продолжил игру и едва не сравнял счёт в концовке. Даниэль Муньос проверил Райю ударом, а Дан Ндойе в начале матча пробил мимо ворот. BBC Sport оценил игру Консы, Райса и Мадуэке в 7 баллов из 10 — это самые высокие оценки среди игроков «Арсенала».

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