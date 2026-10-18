阿森纳在诺丁汉的城市球场凭借诺尼·马杜埃凯的终场前进球击败了诺丁汉森林。马杜埃凯在中场休息后替换埃贝雷奇·埃泽出场，并在比赛结束前10分钟破门。他的射门碰到主队后卫雅伊尔·库尼亚后进入球门。

赖斯的助攻

据BBC体育报道，德克兰·赖斯在马杜埃凯打入制胜球的过程中送出助攻。比赛最后阶段，赖斯在尤里安·廷贝尔传中后也错失了一次机会。

阿森纳拥有大量控球权，但在马杜埃凯进球前难以创造危险机会。布卡约·萨卡送出多次危险传中，但森林队深度防守。埃贝雷奇·埃泽在中场休息时被换下，而凯·哈弗茨在第66分钟离场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿森纳零封

门将大卫·拉亚没有失球，其中包括他在上半场一次角球后作出的成功扑救。补时阶段，埃兹里·孔萨用一次关键铲球阻止了利亚姆·德拉普。德拉普积极与对方后卫拼抢，但未能进球。

诺丁汉森林方面，穆里略在上半场头部受到撞击后继续比赛，并在最后阶段险些扳平比分。丹尼尔·穆尼奥斯用一脚射门考验了拉亚，而丹·恩多耶在比赛开局阶段射门偏出。BBC体育给孔萨、赖斯和马杜埃凯的表现打出10分制中的7分——这是阿森纳球员中最高的评分。

关注我们在