Barcelona nie będzie mogła liczyć na obrońców Erica Garcíę i Jules'a Koundé w meczu trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Według Interia Sport, spotkanie Paris Saint-Germain — FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 20 października, o godz. 21:00.

Kontuzje obrońców

Eric García doznał urazu mięśnia prostego prawego uda. W klubie oczekują, że jego powrót do zdrowia potrwa od trzech do czterech tygodni. Jules Koundé doznał skręcenia lewego stawu skokowego i nie zagra przeciwko PSG.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział Koundé w El Clásico z Realem Madryt, które ma odbyć się w niedzielę, będzie zależał od tempa jego powrotu do zdrowia, poinformowała Barcelona.

Seria zwycięstw zespołu Flicka

Przed meczem z PSG zespół Hansiego Flicka pokonał Real Betis 5:2. Wynik ten był dla Barcelony 11. kolejnym zwycięstwem w oficjalnych rozgrywkach w tym sezonie. W meczu Ligi Mistrzów drużyna zagra bez dwóch zawodników linii obrony.

Czytaj nas na