Kapitan Portugalii Ronaldo zawieszony na miesiąc — Interia Sport

W Portugalii kapitan reprezentacji piłkarskiej Cristiano Ronaldo został zawieszony na jeden miesiąc i ukarany grzywną w wysokości 255 euro. Jak informuje Interia Sport, decyzję podjęła federacja po tym, jak piłkarz przedwcześnie opuścił wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji.

Część kary została już zaliczona

Do okresu zawieszenia zaliczono już 19 dni, które minęły w październiku. W związku z tym 41-letniemu piłkarzowi pozostało do odbycia jeszcze 11 dni kary.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według publikacji Ronaldo opuścił reprezentację bez konsultacji po drugim meczu zespołu. Wcześniej pokłócił się z głównym trenerem Jorge Jesusem, oskarżając go o niedotrzymanie obietnic.

Możliwy powrót na listopadowe zgrupowanie

Interia Sport zaznacza, że Ronaldo sam poprosił federację o nałożenie na niego kary. Publikacja przypuszcza, że po zakończeniu okresu zawieszenia piłkarz i Jesus mogą ponownie spotkać się na kolejnym zgrupowaniu reprezentacji Portugalii. Według źródła ma ono rozpocząć się pod koniec pierwszej połowy listopada.

Czytaj nas na