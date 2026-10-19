Rozgrywający klubu NFL Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, opuści resztę sezonu po tym, jak dodatkowe badania wykryły zakrzepy, które przemieściły się z nogi do płuc. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na oświadczenie zespołu.

Stan i leczenie

Eagles poinformowali, że stan 28-letniego zawodnika jest stabilny i nie ma on istotnych ograniczeń funkcjonalnych. U Hurtsa zdiagnozowano zakrzepicę żył głębokich oraz obustronną zatorowość płucną.

Leczenie obejmuje przyjmowanie leków rozrzedzających krew, dlatego w tym okresie sportowiec nie będzie mógł uczestniczyć w aktywnościach kontaktowych. Zespół oczekuje pełnego powrotu do zdrowia bez długoterminowych konsekwencji. W oświadczeniu zaznaczono, że Hurts będzie mógł wrócić do kontaktowego futbolu po zakończeniu przyjmowania antykoagulantów, a obecnie pozostanie blisko zespołu i będzie utrzymywał formę fizyczną.

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Przed meczem w Londynie

Przed porażką z Jacksonville Jaguars w Londynie 11 października specjaliści w Anglii początkowo zdiagnozowali u Hurtsa powierzchowne zakrzepy w lewej łydce. Według dziennikarza NFL Network Iana Rapoporta rozgrywający przebywał w szpitalu do czwartej rano, a lekarze zalecili mu, by profilaktycznie nie spał. Oznaczało to, że do rozpoczęcia meczu nie spał od 36 godzin.

W obecnym sezonie Hurts rzucił osiem podań na przyłożenie, zanotował trzy przechwyty i uzyskał 933 jardy podaniami. W meczu przeciwko Carolina Panthers w jego miejsce od pierwszej minuty wystąpił Tanner McKee: skompletował 26 z 45 podań na 215 jardów i zdobył przyłożenie. Eagles przegrali 14:25.

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