Квотербек клуба НФЛ «Филадельфия Иглз» Джейлен Хертс пропустит остаток сезона после того, как дополнительное обследование выявило тромбы, переместившиеся из ноги в легкие. Об этом со ссылкой на заявление команды сообщает The Guardian.

Состояние и лечение

В «Иглз» заявили, что состояние 28-летнего игрока стабильно и у него нет существенных функциональных ограничений. У Хертса диагностировали тромбоз глубоких вен и двустороннюю эмболию легочных артерий.

Лечение предусматривает прием препаратов для разжижения крови, поэтому в этот период спортсмен не сможет участвовать в контактных активностях. Команда ожидает полного восстановления без долгосрочных последствий. В заявлении отметили, что Хертс сможет вернуться к контактному футболу после прекращения приема антикоагулянтов, а пока будет оставаться рядом с командой и поддерживать физическую форму.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перед матчем в Лондоне

Перед поражением от «Джексонвилл Джагуарс» в Лондоне 11 октября специалисты в Англии сначала диагностировали у Хертса поверхностные тромбы в левой икре. По данным журналиста NFL Network Иана Рапопорта, квотербек находился в больнице до четырех утра, а врачи посоветовали ему не спать в качестве меры предосторожности. Это означало, что к началу матча он не спал 36 часов.

В нынешнем сезоне Хертс отдал восемь тачдаун-пасов, совершил три перехвата и набрал 933 ярда пасом. В матче против «Каролины Пантерс» вместо него в стартовом составе вышел Таннер Макки: он выполнил 26 из 45 передач на 215 ярдов и сделал тачдаун. «Иглз» проиграли со счетом 14:25.

Читай нас в