费城老鹰队NFL四分卫杰伦·赫茨在进一步检查发现血栓从腿部移至肺部后，将缺席本赛季剩余比赛。《卫报》援引球队声明报道称。

病情与治疗

老鹰队表示，这名28岁球员的病情稳定，没有明显的功能性限制。赫茨被诊断为深静脉血栓形成和双侧肺动脉栓塞。

治疗包括服用抗凝血药物，因此这段时间内这名运动员将无法参加身体接触活动。球队预计他将完全康复，不会留下长期后果。声明指出，赫茨在停止服用抗凝药后可以重返身体接触式橄榄球；目前他将留在球队身边并保持身体状态。

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伦敦比赛前

在10月11日于伦敦负于杰克逊维尔美洲虎队之前，英格兰的专家最初诊断赫茨左小腿有浅表血栓。据NFL Network记者伊恩·拉波波特报道，这名四分卫在医院待到凌晨4点，医生建议他作为预防措施不要睡觉。这意味着比赛开始时，他已经36小时没有睡觉。

本赛季，赫茨传出8次达阵传球，出现3次被抄截，并取得933码传球码数。对阵卡罗来纳黑豹队的比赛中，坦纳·麦基顶替他首发：他45次传球完成26次，取得215码并完成一次达阵。老鹰队以14比25告负。

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