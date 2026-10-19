Ronnie O'Sullivan zakończył udział w turnieju Northern Ireland Open w Belfaście, w Zjednoczonym Królestwie, już w pierwszej rundzie, przegrywając 3:4 z reprezentantem Hongkongu Ka Wai Cheungiem. 50-letni O'Sullivan przegrał trzy końcowe frejmy meczu z rywalem zajmującym 110. miejsce w światowym rankingu.

Jak podaje BBC Sport, Cheung wygrał pierwszego frejma, jednak O'Sullivan odpowiedział trzema kolejnymi. Brejki w wysokości 56, 138 i 72 punktów pozwoliły trzykrotnemu finaliście Northern Ireland Open objąć prowadzenie 3:1.

Decydujący comeback Cheunga

W piątym frejmie O'Sullivan nie wykorzystał okazji na czerwonej bili, po czym Cheung uzyskał brejk 88 punktów i zmniejszył stratę. Reprezentant Hongkongu wyrównał wynik dzięki brejkowi 77 punktów, a w decydującym frejmie wykorzystał kolejny błąd rywala i zakończył mecz brejkiem 61 punktów.

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Po meczu 27-letni Cheung oświadczył, że jest zadowolony ze swojej gry pod presją. Zaznaczył, że przed meczem trochę się denerwował z powodu dużej liczby kibiców O'Sullivana, ale nazwał spotkanie z siedmiokrotnym mistrzem świata ważnym doświadczeniem dla swojej kariery.

Następny rywal

W drugiej rundzie Cheung zagra ze zwycięzcą meczu między Stuartem Binghamem a Yao Pengchengiem. O'Sullivan, który zajmuje 13. miejsce w światowym rankingu, wystąpił w Northern Ireland Open po raz pierwszy od 2022 roku. Został ósmym przedstawicielem czołowej szesnastki, który odpadł z turnieju, spośród dziewięciu graczy z tej grupy, którzy do tego momentu rozegrali swoje mecze w Waterfront Hall.

Wcześniej z rywalizacji odpadli Mark Selby, Neil Robertson, Xiao Guodong, Shaun Murphy, Ali Carter, Chris Wakelin i Barry Hawkins. Z kolei zwycięzca Northern Ireland Open w 2024 roku, Kyren Wilson, pokonał Bena Mertensa 4:0 i awansował do drugiej rundy.

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