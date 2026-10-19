Ронні О’Салліван вилетів з Northern Ireland Open після поразки Ченгу — BBC Sport

Ронні О'Салліван завершив виступ на турнірі Northern Ireland Open у Белфасті, Сполучене Королівство, вже в першому колі, поступившись представнику Гонконгу Ка Вай Ченгу з рахунком 3:4. 50-річний О'Салліван програв три заключні фрейми матчу суперникові, який посідає 110-те місце у світовому рейтингу.

Як повідомляє BBC Sport, Ченг виграв стартовий фрейм, однак О'Салліван відповів трьома поспіль. Серії у 56, 138 і 72 очки дозволили триразовому фіналісту Northern Ireland Open повести 3:1.

Вирішальний камбек Ченга

У п'ятому фреймі О'Салліван не реалізував можливість на червоній кулі, після чого Ченг оформив серію у 88 очок і скоротив відставання. Представник Гонконгу зрівняв рахунок завдяки брейку у 77 очок, а у вирішальному фреймі скористався ще однією помилкою суперника та завершив матч серією у 61 очко.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після гри 27-річний Ченг заявив, що задоволений грою під тиском. Він зазначив, що перед матчем трохи хвилювався через велику кількість уболівальників О'Саллівана, але назвав зустріч із семиразовим чемпіоном світу важливим досвідом для своєї кар'єри.

Наступний суперник

У другому колі Ченг зіграє з переможцем матчу між Стюартом Бінгемом і Яо Пенченом. О'Салліван, який посідає 13-те місце світового рейтингу, уперше з 2022 року виступив на Northern Ireland Open. Він став восьмим представником топ-16, який вибув із турніру серед дев'ятьох гравців цієї групи, що на той момент уже зіграли свої матчі у Waterfront Hall.

Раніше з розіграшу вибули Марк Селбі, Ніл Робертсон, Сяо Годун, Шон Мерфі, Алі Картер, Кріс Вейклін і Баррі Гокінс. Переможець Northern Ireland Open 2024 року Кайрен Вілсон натомість переміг Бена Мертенса з рахунком 4:0 та вийшов до другого кола.

Читай нас у