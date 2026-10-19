罗尼·奥沙利文在英国贝尔法斯特举行的北爱尔兰公开赛首轮以3比4不敌中国香港选手张家玮，结束了本届赛事的征程。50岁的奥沙利文输掉了比赛最后三局，对手世界排名第110位。

据BBC体育报道，张家玮赢下首局，但奥沙利文连胜三局。56分、138分和72分的单杆得分帮助这位三届北爱尔兰公开赛决赛选手以3比1领先。

张家玮的决定性逆转

第五局中，奥沙利文错失了一次打红球的机会，随后张家玮打出单杆88分，将分差缩小。这位中国香港选手凭借单杆77分扳平比分，并在决胜局利用对手的又一次失误，以单杆61分结束比赛。

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赛后，27岁的张家玮表示，他对自己在压力下的表现感到满意。他指出，赛前因奥沙利文拥有大量球迷而有些紧张，但称与这位七届世界冠军交手是其职业生涯的重要经历。

下一位对手

第二轮中，张家玮将对阵斯图尔特·宾汉姆与姚朋成之间比赛的胜者。世界排名第13位的奥沙利文自2022年以来首次参加北爱尔兰公开赛。在当时已于Waterfront Hall完成比赛的九名该组别球员中，他成为第八位出局的前16名球员。

此前，马克·塞尔比、尼尔·罗伯逊、肖国栋、肖恩·墨菲、阿里·卡特、克里斯·韦克林和巴里·霍金斯已被淘汰。2024年北爱尔兰公开赛冠军凯伦·威尔逊则以4比0击败本·默滕斯，晋级第二轮。

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