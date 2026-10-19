Ронни О'Салливан завершил выступление на турнире Northern Ireland Open в Белфасте, Соединённое Королевство, уже в первом круге, уступив представителю Гонконга Ка Вай Ченгу со счётом 3:4. 50-летний О'Салливан проиграл три заключительных фрейма матча сопернику, занимающему 110-е место в мировом рейтинге.

Как сообщает BBC Sport, Ченг выиграл стартовый фрейм, однако О'Салливан ответил тремя подряд. Серии в 56, 138 и 72 очка позволили трёхкратному финалисту Northern Ireland Open повести 3:1.

Решающий камбэк Ченга

В пятом фрейме О'Салливан не реализовал возможность на красном шаре, после чего Ченг оформил серию в 88 очков и сократил отставание. Представитель Гонконга сравнял счёт благодаря брейку в 77 очков, а в решающем фрейме воспользовался ещё одной ошибкой соперника и завершил матч серией в 61 очко.

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После игры 27-летний Ченг заявил, что доволен своей игрой под давлением. Он отметил, что перед матчем немного волновался из-за большого количества болельщиков О'Салливана, но назвал встречу с семикратным чемпионом мира важным опытом для своей карьеры.

Следующий соперник

Во втором круге Ченг сыграет с победителем матча между Стюартом Бингемом и Яо Пэнчэном. О'Салливан, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, впервые с 2022 года выступил на Northern Ireland Open. Он стал восьмым представителем топ-16, выбывшим с турнира, среди девяти игроков этой группы, которые к тому моменту уже сыграли свои матчи в Waterfront Hall.

Ранее из розыгрыша выбыли Марк Селби, Нил Робертсон, Сяо Годун, Шон Мёрфи, Али Картер, Крис Уэйклин и Барри Хокинс. Победитель Northern Ireland Open 2024 года Кайрен Уилсон, напротив, обыграл Бена Мертенса со счётом 4:0 и вышел во второй круг.

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